Ana Gomes faz baixar votação em Marcelo Rebelo de Sousa nas Presidenciais de 2021

A entrada em cena da ex-eurodeputada do PS Ana Gomes reduziu a margem do atual chefe do Estado na frente da corrida para as Presidenciais do próximo ano.Nas intenções de voto expressas no barómetro de fevereiro da Intercampus para oe 'Negócios', Marcelo Rebelo de Sousa mantém-se como o grande favorito, ao recolher a preferência de 58,5% dos inquiridos, mas sofre uma queda de 10 pontos percentuais face ao mês antecedente.Naquela que é a primeira aparição de Ana Gomes, como possível candidata a Belém, no barómetro da Intercampus, a antiga dirigente socialista, que se tem destacado pelo ativismo anticorrupção, recolhe 8,8% das intenções de voto. Ainda assim, obtém um valor abaixo dos 9,3% (mais seis décimas face a janeiro) do deputado do Chega, André Ventura, que já este mês anunciou a sua intenção de ser candidato à Presidência da República.Com a intromissão destas duas figuras na corrida às eleições de janeiro de 2021, Marcelo Rebelo de Sousa afasta-se, para já, da votação histórica obtida por Mário Soares, que em 1991, para um segundo mandato presidencial, atingiu os 70,35%.Outra curiosidade deste barómetro é a integração no painel de possíveis candidatos à chefia do Estado da apresentadora de televisão Cristina Ferreira, que já admitiu a possibilidade de, um dia, poder concorrer à Presidência da República. Face às intenções de voto declaradas (apenas 2,4% dos inquiridos), se as eleições se realizassem este mês conseguiria um resultado inexpressivo. Serviria de consolo a possibilidade de ficar à frente do atual presidente do PS, Carlos César, que é a escolha de 1,3%.Entre os possíveis candidatos de partidos à esquerda do PS, quer a bloquista Marisa Matias (4,6% das intenções de voto), quer o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa (2,6%), arrecadariam resultados relativamente modestos, segundo a sondagem da Intercampus.Pese embora registe, entre janeiro e fevereiro, uma queda de 10 pontos percentuais nos estudos feitos pela Intercampus, passando para 58,5%, numa possível reeleição o atual Presidente da República conseguiria o apoio de mais eleitores, já que em 2016 obteve 52% dos votos.Marcelo Rebelo de Sousa continua a manter em segredo se vai ou não recandidatar-se a um segundo mandato. A expectativa é de que concorra a um segundo mandato, mas já fez saber que só revelará o que vai fazer em novembro deste ano.