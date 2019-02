PS e Costa perdem apoio eleitoral e PSD de Rio recupera confiança

Socialistas caem para 36,4% nas intenções de voto. PSD está nos 24,4%.

A menos de oito meses das eleições legislativas, a base de apoio do Partido Socialista (PS) volta a cair, agora 1,3 pontos percentuais, para os 36,4% das intenções de voto, segundo a sondagem de fevereiro da Aximage para oEm quase três anos de Executivo, e em cima de uma quarta remodelação governamental, é o pior resultado de sempre do PS que, ainda assim, continua a liderar a preferência dos portugueses.António Costa é o líder partidário com melhor avaliação, mas, pela primeira vez, leva nota negativa. Depois de ter alcançado os 13,7 valores (em 20) em abril do ano passado, agora não chega aos 10, ficando-se pelos 9,4 pontos.Já o PSD está a conseguir recuperar o seu eleitorado, depois da crise interna com Luís Montenegro e a aprovação da moção de confiança de Rui Rio. Os sociais-democratas têm agora 24,4% das intenções de voto, mais 0,3 pontos percentuais do que em janeiro, mas ainda assim abaixo dos 26,4% alcançados em novembro, por altura da discussão e aprovação do Orçamento do Estado para 2019.O líder social-democrata, Rui Rio, também obtém melhor nota (7,7 valores), mas não chega aos 12,1 de fevereiro de 2018, quando foi empossado como presidente do PSD.Se os portugueses tivessem que escolher entre Costa e Rio para primeiro-ministro, a maior parte continuaria a apontar o líder do PS (52,7%), embora a diferença face ao presidente do PSD (31,4%) esteja a diminuir. Rio colhe agora mais 4,5 pontos percentuais das escolhas dos eleitores face a janeiro, enquanto Costa perde 2,7 pontos percentuais.Mário Centeno continua a ser o melhor ministro de Costa. O governante com a pasta das Finanças e presidente do Eurogrupo é também aquele com mais notoriedade. A ministra da Saúde, Marta Temido, é considerada a pior governante.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, registou a nota mais baixa de sempre do seu mandato em Belém, ficando nuns suficientes 14,5 valores em 20, de acordo com o barómetro da Aximage para oEm fevereiro de 2018, o Chefe de Estado superava os 18 pontos e, desde então, tem vindo a cair gradualmente na avaliação dos portugueses. 67,1% dos inquiridos considera que Marcelo tem atuado bem, mas há um ano a percentagem superava os 80%.O Presidente dos afetos está a meio do mandato de cinco anos. Recentemente, admitiu voltar a concorrer às presidenciais de janeiro de 2021.A nota do líder do PCP cai u a pique de 9,6 para 7,6 valores, depois da polémica dos ajustes diretos da Câmara de Loures ao genro de Jerónimo.A líder do CDS, Assunção Cristas, recupera da queda e sobe para 8,2. Já a coordenadora do BE, Catarina Martins, cai de 9,6 para 8,8 pontos .

