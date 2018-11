Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo apontado como o melhor Presidente da República

Atual inquilino do Palácio de Belém é a escolha de 39,4% dos inquiridos neste estudo.

Por João Maltez | 07:59

Marcelo Rebelo de Sousa é apontado como o melhor Presidente da República entre os cinco que os portugueses elegeram, após o 25 de Abril de 1974, segundo uma sondagem da Aximage para o Correio da Manhã e o ‘Negócios’. No extremo oposto, os inquiridos atribuem a Aníbal Cavaco Silva o título de pior chefe de Estado do período democrático.



Com 39,4% das escolhas, Marcelo confirma neste estudo a popularidade com que habitualmente surge nas sondagens. O antigo comentador é seguido nas escolhas dos inquiridos pelo primeiro Presidente da República eleito após a Revolução dos Cravos, o general Ramalho Eanes, que recolhe 26,7% dos ‘votos’.



Jorge Sampaio, por seu turno, ocupa o terceiro posto deste estudo, ao ser a escolha de 17,3% dos portugueses que participaram nesta sondagem da Aximage. Já Mário Soares, fundador e líder histórico do PS e também o único Presidente da República entre os eleitos no período democrático que já faleceu, aparece no quarto posto com 8,8%.



A espelhar a baixa popularidade com que saiu do Palácio de Belém, Cavaco Silva é visto como o pior dos cinco eleitos para o exercício da chefia do Estado, ao ser escolhido por apenas 4,5% dos inquiridos.



PORMENORES

PSD, PS e CDS por Marcelo

A maioria dos potenciais eleitores do PSD (35,3%), PS (30,7%) e CDS (70,2%) escolhem Marcelo Rebelo de Sousa como o melhor Presidente da democracia.



Bloquistas com Sampaio

Para quem diz votar no Bloco de Esquerda nas legislativas, a escolha maioritária (31,8%) para melhor chefe do Estado recai sobre Jorge Sampaio.



Comunistas votam Eanes

Os inquiridos que dizem votar na CDU (coligação entre PCP e Os Verdes) dão maior destaque (47,5%) à presidência de António Ramalho Eanes.



FICHA TÉCNICA

Universo: Indivíduos inscritos nos cadernos eleitorais em Portugal com telefone fixo no lar ou possuidores de telemóvel.



Amostra: Aleatória e estratificada (região, habitat, sexo, idade, escolaridade, atividade e voto legislativo) e representativa do universo e foi extraída de um subuniverso obtido de forma idêntica. A amostra teve 603 entrevistas efetivas: 281 a homens e 322 a mulheres; 59 no Interior Norte Centro, 85 no Litoral Norte, 104 na Área Metropolitana do Porto, 110 no Litoral Centro, 166 na Área Metropolitana de Lisboa e 79 no Sul e Ilhas; 100 em aldeias, 162 em vilas e 341 em cidades. A proporcionalidade pelas variáveis de estratificação é obtida após reequilibragem amostral.



Técnica: Entrevista telefónica por C.A.T.I., tendo o trabalho de campo decorrido entre os dias 9 e 12 de novembro de 2018, com uma taxa de resposta de 76,9%.



Erro probabilístico: Para o total de uma amostra aleatória simples com 603 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,020 (ou seja, uma margem de erro - a 95% - de 4,00%).



Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Jorge de Sá e de João Queiroz