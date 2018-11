Consoada do Presidente da República será diferente.

Por Isabel Laranjo | 09:41

Este ano, a quadra natalícia será diferente para Marcelo Rebelo de Sousa. Habituado a partilhar a data com os netos, ficará sozinho com a filha, Sofia, de 42 anos, na noite de Consoada. Foi Marcelo a desvendar como seria o Natal, durante uma visita à feira de solidariedade Rastrillo, em Lisboa, onde após uma passagem apressada tenciona voltar com mais calma para "fazer as compras de Natal", embora como referiu este ano "seja duplamente triste".