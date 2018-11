Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa e Rui Rio registam popularidade mínima em sondagem

Líder social-democrata obtém o resultado mais negativo desde que preside ao partido.

Por João Maltez | 01:30

Os líderes dos dois principais partidos portugueses caíram em novembro para o nível mais baixo de popularidade desde o início do ano. No mais recente estudo da Aximage para o CM e o ‘Negócios’, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro António Costa recebe – numa escala de 0 a 20 – a nota de 10,6 por parte dos inquiridos, enquanto que o presidente do PSD, Rui Rio, recolhe um resultado negativo de 6,9.



Desde fevereiro de 2018, altura em que o barómetro da Aximage integrou pela primeira vez o líder social-democrata, este já baixou mais de cinco pontos na avaliação feita mensalmente, facto a que não serão estranhos os sucessivos casos que têm afetado a atual direção do PSD, sendo o mais recente o dos registos no Parlamento do secretário-geral, José Silvano, quando afinal estava ausente.



Tendo em conta o mesmo mês de fevereiro, António Costa viu também descer a sua avaliação. No caso, em cerca de três pontos. Na altura tinha tinha 13,6 e agora é classificado com 10,6.



Entre os líderes partidários, é Catarina Martins - Bloco de Esquerda - que está agora na frente com 11,1 pontos. Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, surge com 10,4 pontos, logo atrás de Costa, enquanto que a presidente do CDS, Assunção Cristas, recebe uma nota de 8,5.



Outro dos fatores de comparação dos líderes dos dois maiores partidos é o grau de confiança para o exercício do cargo de primeiro-ministro. Aí o atual chefe do Governo recolhe a preferência de 53,5% (quase menos dois pontos percentuais face ao mês de outubro). Já Rio sobe ligeiramente ao aparecer como escolha para 30,3% dos inquiridos, contra 30,1% há um mês.



Quanto ao índice de expectativas que os portugueses têm no Executivo, regista-se uma contínua descida da pontuação. Há um ano, o Governo recebia 54 pontos positivos, enquanto que no barómetro deste mês ficou-se pelos 34.



PS sofre queda em novembro nas intenções de voto

A intenção de voto no PS caiu este mês para 37,8%, uma baixa de um ponto percentual face a outubro, revela o barómetro da Aximage.



Os socialistas mantêm-se, ainda assim, à frente da sondagem, seguidos pelo PSD, que é a escolha de 26,4% dos inquiridos (mais 2,4 pontos do que há um mês). O Bloco de Esquerda mantém-se estável nos 9,1%, enquanto que CDS e CDU caem, respetivamente, para 7,7% e 6,2%.