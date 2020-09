Ana Gomes sobre corrida a Belém: “Não devo nem posso desertar do combate”

"Liberdade e democracia são os dois temas que me trazem aqui.” Foi com estas bandeiras que Ana Gomes se apresentou esta quinta-feira como candidata à Presidência da República. Entre as farpas ao PS, a ex-eurodeputada mandou recados a Marcelo Rebelo de Sousa, ao ambicionar ser uma “Presidente que dê garantias de independência” e sem “medo de ir contra interesses instalados”.









“Não devo, nem posso desertar deste combate pela democracia. Tenho abertura e capacidade para dialogar. Quero ouvir todos os quadrantes democráticos. E cuido, sempre cuidei e quero cuidar deste País”, afirmou a ex-eurodeputada.

Num discurso marcado por críticas claras à postura do PS, a socialista admitiu que esperava um candidato próprio do partido. “Não compreendo nem aceito a desvalorização de um ato tão significante como a eleição para a Presidência da República. Como pode o socialismo democrático não participar nesta eleição?”





A diplomata de 66 anos insistiu que “não quer dividir o PS”, esperando agora que este decida livremente se adere à sua candidatura. Mesmo com António Costa a apoiar publicamente Marcelo, Ana Gomes confirmou algum apoio interno no PS, “incluindo de dirigentes”.





A socialista explicou ainda que dá este passo perante “tempos estranhos”, em que a pandemia acentua desigualdades e “forças oportunísticas com agendas antidemocráticas” se aproveitam da incerteza, numa alusão ao Chega de André Ventura.