A candidata presidencial Ana Gomes anunciou esta terça-feira no Twitter, que, após três meses em lista de espera, decidiu tomar a vacina da gripe que uma amiga lhe trouxe de França. A socialista justificou o ato com o facto de estar "farta de esperar disponibilidade na farmácia".



No entanto, o Infarmed, contactado pelo ‘Observador’, diz que a "importação de medicamentos para uso próprio não tem suporte legal" e "acarreta riscos para a saúde".

Ver comentários