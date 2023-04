André Ventura acusa Governo de mentir todos os dias sobre despedimentos na TAP

O presidente do Chega acusou esta quinta-feira o Governo de mentir "todos os dias" de forma persistente relativamente à demissão da presidente-executiva da TAP, considerando que serão os contribuintes a pagar pela forma como o processo foi conduzido.

"Cada dia que passa, cada hora que passa, António Costa tem de vir dar explicações ao país. Esta mentira persistente em relação à TAP tem de acabar. Os ministros não podem mentir todos os dias no parlamento, e agora acabámos de saber que Fernando Medina mentiu quando disse que estava blindado juridicamente para despedir a CEO da TAP", afirmou André Ventura aos jornalistas, na Ovibeja.

Segundo o líder do Chega, "com toda a probabilidade serão os contribuintes a pagar o desleixo e a impreparação do Governo", já que os próprios serviços jurídicos centrais do Estado "alertaram a tutela para a fragilidade jurídica" da argumentação que esteve na base da demissão da presidente-executiva da TAP.

"António Costa não se pode esconder muito mais tempo, com a ideia que temos de esperar e que a comissão há de apurar o que há de apurar. A cada dia que passa, sabemos de novas inconsistências e novas mentiras", insistiu, sublinhando que o Governo quis dar "um passo maior do que a perna".

André Ventura considera que a troca de correspondência que agora foi tornada pública "não deixa margem para dúvidas" de que não só "não existia solidez jurídica, nem parecer, nem documentação jurídica, como ao mesmo tempo havia divergências entre a própria tutela" sobre os atos a tomar em relação aos presidentes da administração e executiva da TAP.

"A documentação hoje disponibilizada diz precisamente o contrário, que o Governo não estava preparado juridicamente para esse despedimento e quis fazer um número político, e, com toda a probabilidade, infelizmente, vamos acabar a pagar ou indemnizações, ou a ser penalizado, o Estado português, por este despedimento", concluiu.

Durante a sua visita à Ovibeja, André Ventura foi constantemente requisitado para tirar 'selfies', sobretudo por jovens, havendo até quem lhe tivesse pedido para dar autógrafos.

A 39.ª edição da Ovibeja vai decorrer, entre quinta-feira e segunda-feira, no Parque de Feiras e Exposições de Beja - Manuel Castro e Brito, contando este ano com mais de 1.000 expositores.