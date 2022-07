André Ventura acusa Santos Silva de ser o "líder da bancada do PS" e Chega abandona Parlamento

O líder do Chega acusou, durante o seu discurso no Parlamento, esta quinta-feira, o Presidente da Assembleia da República de ser o líder do Partido Socialista, mas sentado noutro lugar.Augusto Santos Silva responde a André Ventura dizendo que não representa o "Partido Socialista, mas antes o chão democrático comum da Assembleia, tal como a Constituição o determina". Continua, dizendo que a sua função mais básica é assegurar o prestígio da Assembleia da República e quando tal for posto em causa, intervirá."Não me impressiono nem com pateadas, nem com o volume de som", continua. O Chega interrompeu o discurso do Presidente da Assembleia da República levantando-se e abandonando o Parlamento."Estou há muitos, mas muitos anos empenhado na defesa da democracia, e assim continuarei até ao fim dos meus dias", termina já sem audiência do Chega.