André Ventura começa campanha em Serpa e é recebido com protestos e insultos

A única ação do primeiro dia oficial de campanha presidencial do líder do Chega, um comício em Serpa, está a ser este domingo marcada por insultos ao candidato e protestos veementes por parte de populares, a maioria de etnia cigana.

O deputado único do recém-formado partido da extrema-direita parlamentar tem visado esta comunidade étnica várias vezes, chegando mesmo a sugerir um confinamento específico destes cidadãos portugueses durante a pandemia de covid-19.

À porta do cineteatro de Serpa, cerca de 50 pessoas empunharam cartazes, gritaram palavras de ordem e recorreram a buzinas para expressar o seu desacordo com as ideias defendidas por Ventura.