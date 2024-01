André Ventura desiste de Maló nas listas do Chega

A CMTV sabe que André Ventura preferiu jogar pelo seguro e, por uma questão de coerência, voltou atrás e não avançou com Maló de Abreu nas listas do Chega. No entanto, em declarações à Lusa, o ex-deputado do PSD justifica que desistiu de integrar as listas às legislativas porque, "é um homem livre e dono do seu destino".



A decisão surge na sequência da polémica criada após a nótícia da revista Sábado, do mesmo grupo do Correio da Manhã. Maló de Abreu recebeu cerca de 75 mil euros em subsídios e ajudas de custo por ter declarado residência em Luanda. No entanto, viveu maioritariamente entre Lisboa e Coimbra ao longo desta legislatura.





Maló Abreu rejeita ter recebido qualquer subsídio de forma abusiva.