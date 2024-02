Ventura promete equiparar suplemento atribuído à PJ às forças de segurança

André Ventura disse esta segunda-feira que o Chega é o primeiro partido em 50 anos que "desafia" o PS e o PSD. Em entrevista à, o presidente do Chega referiu que as "as pessoas estão fartas da casta que domina a política portuguesa" e que a direita deve "dar ao PS o veneno que o PS deu a provar em 2015"."Estamos disponíveis para o entendimento. (...) É possível. Estamos preparados para governar e para vencer", afirmou.O líder do Chega prometeu, como primeira medida a implementar, equiparar o suplemento atribuído à PJ às forças de segurança.Sobre uma coligação de direita, Ventura destacou a "irresponsabilidade" de Luís Montenegro, que não revelou interesse em formar alianças com o Chega.Confrontado com as críticas duras tecidas pelo social-democrata, o líder do Chega afirmou não estar preocupado e que não "tenciona vender votos"."Se nos derem uma oportunidade vão ver como o País entra nos eixos", disse.O primeiro a ser entrevistado foi Paulo Raimundo , do PCP, que, entre outras propostas, na segunda-feira, defendeu