André Ventura vai recorrer de decisão no caso das ofensas a moradores do Bairro da Jamaica

O presidente do Chega, André Ventura, anunciou que vai recorrer da decisão que o condena por ofensa à honra e ao bom nome de uma família do Bairro da Jamaica.Ventura afirma que nunca deixará de dizer que "são bandidos" e não tenciona pedir desculpa. O dirigente do partido defende ainda que não o podem silenciar por dizer o que pensa e que muitas daquelas pessoas "são de facto bandidos".A condenação a que o presidente do Chega está sujeito é de pedir desculpas públicas e publicar a condenação, a expensas suas, na SIC, TVI e Twitter.Em causa está o facto de Ventura, nestas plataformas e canais, ter usado uma fotografia em que apareciam os familiares em causa junto de Marcelo Rebelo de Sousa para dizer que o Presidente da República preferiu estar com "bandidos" do que visitar os polícias envolvidos num desacato na zona.A alusão foi feita em janeiro, durante um debate televisivo para as eleições presidenciais