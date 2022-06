António Costa diz que "há um consenso quase unânime" entre os partidos portugueses quanto à adesão da Ucrânia à UE

receber os partidos com representação parlamentar no âmbito da preparação da reunião do Conselho Europeu de 23 e 24 de junho que "

O primeiro-ministro, António Costa, referiu, esta sexta-feira, apóshá um consenso quase unânime entre os partidos em apoiar a adesão da Ucrânia".

Costa salientou que a posição de Portugal foi sempre a de aguardar pelo parecer da Comissão Europeia, que considerou "claro e inequívoco", dizendo confiar nesta avaliação.

A Comissão Europeia recomendou ao Conselho que seja concedido à Ucrânia o estatuto de país candidato à adesão à União Europeia (UE), emitindo parecer semelhante para a Moldova, enquanto para a Geórgia entende serem necessários mais passos.

Menos de uma semana após o início da invasão pela Rússia, a 24 de fevereiro, a Ucrânia apresentou formalmente a sua candidatura à adesão, e, no início de abril, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entregou em mão, em Kiev, ao Presidente Volodymyr Zelensky o questionário que as autoridades ucranianas entretanto preencheram e remeteram a Bruxelas, aguardando agora ansiosamente pelo 'veredicto' europeu.

Na terça-feira, por ocasião de uma deslocação a Haia, António Costa insistiu que aquilo de que a Ucrânia mais precisa agora é de respostas imediatas e práticas, e não de questões legais e jurídicas relacionadas com o processo de adesão ao bloco europeu, necessariamente moroso, o que pode criar frustração.