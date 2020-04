António Costa favorável à renovação do Estado de Emergência. Marcelo toma decisão amanhã

António Costa fez saber esta quarta-feira que o Governo deu "parecer favorável à renovação do Estado de Emergência" por mais 15 dias. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, toma a sua decisão amanhã, quinta-feira. O decreto do Chefe de Estado para a renovação deste estado vai ser apreciado pela Assembleia da República.Perante os jornalistas, momentos depois de o Governo ter estado reunido em Conselho de Ministros extraordinário, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, o líder do executivo disse que competirá a Marcelo Rebelo de Sousa apresentar o teor desse decreto de prorrogação por mais 15 o estado de emergência."A melhor forma para que o Estado de Emergência dure o menos possível é termos a máxima intensidade de autodisciplina no cumprimento das normas" estabelecidas, disse António Costa reforçando que o mês de abril é "decisivo para controlarmos a pandemia" de Covid-19.Relativamente ao decreto agora apresentado, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito que o mesmo iria refletir "o resultado das conversas que estão em curso com o Governo e a posição do Governo", que se pronunciaria "não só sobre a renovação do estado de emergência, mas também sobre o que entende que pode ou deve ser introduzido no conteúdo dessa renovação".Recorde que o encontro desta quarta-feira serviu para analisar os termos da renovação do Estado de Emergência devido à pandemia de coronavírus que se vive em Portugal e no Mundo.Em atualização