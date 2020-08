António Costa garante que regras da DGS para a festa do Avante são conhecidas esta segunda-feira no "briefing" diário

O primeiro-ministro disse esta segunda-feira, em Coimbra, que as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a Festa do Avante!, organizada pelo PCP entre 04 e 06 de setembro, vão ser conhecidas durante o dia no habitual "briefing".

As declarações de António Costa, proferidas à entrada para uma conferência do PS, contrariam assim a DGS que, no domingo, anunciou a entrega da versão final do parecer técnico sobre a realização da Festa do Avante!, durante a pandemia de covid-19, remetendo a divulgação do seu conteúdo para o PCP.

"As regras estão definidas e são comunicadas hoje no 'briefing' normal. Vão ser divulgadas obviamente", disse aos jornalistas o líder do Governo.

António Costa profere na manhã desta segunda-feira uma conferência, como secretário-geral do PS, sob o lema "Recuperar Portugal", em que falará sobre recuperação económica e combate à pandemia da covid-19.

A conferência decorre no Convento de São Francisco e é transmitida através das páginas do PS nas redes sociais, naquele que é o primeiro evento dos socialistas após as férias de verão.