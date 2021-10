O primeiro-ministro já admite a possibilidade de o Orçamento do Estado para 2022 ser chumbado no Parlamento. Se essa for a opção dos partidos da oposição, António Costa estará disponível, segundo apurou o CM, para apresentar ao Presidente da República duas soluções passíveis de evitar uma crise política: governar em regime de duodécimos ou apresentar uma nova proposta de Orçamento do Estado para 2022.