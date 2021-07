António Costa já não está em isolamento. Teste à Covid-19 volta a dar negativo

O primeiro-ministro, António Costa, já não está em isolamento profilático, após ter realizado novo teste ao coronavírus e sendo o resultado, novamente, negativo. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo gabinete de António Costa, a dar conta que o primeiro-ministro iria retomar a atividade presencial e agenda.

"Após a realização de novo teste PCR determinado pelas autoridades de saúde e tendo o resultado do mesmo sido, novamente, negativo, as autoridades de saúde autorizaram o retomar da atividade presencial do Primeiro-Ministro e, como tal, da sua agenda pública.", pode ler-se na nota enviada pelo gabinete do primeiro-ministro.





Recorde-se que Costa entrou em isolamento dois dias após ter sido testado por causa da infeção do primeiro-ministro luxemburgês. O primeiro-ministro esteve em contacto com um membro do seu gabinete que testou positivo.