A nomeação de um secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro é a surpresa desta minirremodelação de secretários de Estado, que decorre da troca de ministro da Saúde. No fundo, a escolha do até agora presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, para uma secretaria de Estado que o primeiro-ministro já tinha abandonado é o reconhecimento de que António Costa não está satisfeito com a coordenação política no Governo.









