Governo proíbe permanência em espaços públicos e vendas ao postigo. Veja aqui as novas medidas

Ao minuto Atualizado a 18 de jan de 2021 | 20:03

18:23 | 18/01 Quando as medidas entram em vigor? António Costa não clarificou quando é que as novas medidas restritivas entram em vigor.



Estas novas medidas têm ainda de ser aprovadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

18:16 | 18/01 ATL's em funcionamento O primeiro-ministro anunciou que os ATL vão manter-se em funcionamento.

18:16 | 18/01 Pressão no SNS António Costa alerta que "até dia 24 a pressão no SNS vai continuar a aumentar" e vai haver mais mortes por Covid-19.

18:14 | 18/01 Escolas vão manter-se abertas "Não se justifica alterar a decisão tomada": António Costa avança que escolas vão manter-se abertas.

18:07 | 18/01 Reforço do policiamento António Costa anunciou o reforço do policiamento e da fiscalização em todo o País relativamente ao cumprimento das medidas restritivas.

18:03 | 18/01 António Costa sublinha necessidade de cumprir as regras "Não é momento para aproveitar as brechas da lei, para encontrar a exceção que permita fazer aquilo que não devemos fazer", sublinha Costa.



"Ninguém pode ter a imprudência de pensar que a Covid só acontece aos outros", refere o primeiro-ministro.



"Temos de assumir, como em março, uma determinação total para termos as medidas necessárias para combater a pandemia", acrescenta.





18:01 | 18/01 Proibida circulação entre concelhos A circulação entre concelhos passa a ser proibida ao fim de semana, avança o primeiro-ministro António Costa.

17:58 | 18/01 Trabalho presencial e teletrabalho Todas empresas do setor de serviços, com mais de 250 trabalhadores, têm que enviar à ACT a lista nominal de todos os trabalhadores cujo trabalho presencial consideram indispensável, anuncia António Costa.



17:57 | 18/01 Estabelecimentos encerram às 20h00 em dias úteis e 13h00 aos fins de semana Os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar a partir das 20h00 nos dias úteis e às 13h00 aos fins de semana.

17:54 | 18/01 Novas medidas restritivas - Proibida a venda ou entrega ao postigo em qualquer estabelecimento do ramo não alimentar.



Exemplo: Lojas de vestuário



- Proibida venda ao postigo de qualquer tipo de bebida



- Encerrados espaços de restauração em centros comerciais mesmo em regime de take-away



- Proibidas todas as campanhas de saldos que promovam deslocação e concentração de pessoas



- Proibida concentração em espaços públicos



Exemplo: Jardins



- Proibição de permanência em zonas de frente ribeirinha, com reforço de sinalização de proibição de permanência em bancos, equipamentos de atividade desportiva e outros



- Universidades seniores e centros de convívio têm de ser encerrados





17:51 | 18/01 António Costa já fala ao País O primeiro-ministro, António Costa, já fala ao País.

17:41 | 18/01 Reunião do Conselho de Ministros ainda decorre O atraso da reunião do Conselho de Ministros tem levado ao adiamento sucessivo da conferência que estava prevista para as 15h00.



António Costa falará ainda hoje ao País numa declaração onde deverá apresentar novas medidas restritivas.

16:12 | 18/01 Marcelo justifica comportamento dos portugueses com cansaço O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assumiu esta manhã que a ineficácia do confinamento dos últimos três dias se deve ao cansaço dos portugueses.



Marcelo assume que em março a "sociedade e os partidos" estavam mais unidos comparativamente com o que está a acontecer agora.

16:09 | 18/01 Proibição de venda de café ao postigo e avaliação da reabertura dos ATL em cima da mesa A proibição de venda de café ao postigo e a avaliação da reabertura dos ATL são duas das medidas que estiveram esta segunda-feira em cima da mesa durante a reunião de Conselho de Ministros Extraordinário.



O objetivo, no caso da proibição de venda de café ao postigo, é evitar ajuntamentos à porta de cafés como tem acontecido nos últimos três dias de confinamento.

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta segunda-feira novas medidas restritivas para travar a pandemia de Covid-19 no País.Entre as novas medidas estão a proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana, proibição de permanência em espaços públicos e proibição das vendas ao postigo.