Vendas ao postigo passam a ser proibidas

As vendas ao postigo nas lojas do ramo não alimentar e de bebidas, incluindo café, nos estabelecimentos do ramo alimentar vão ser proibidas, mesmo nos que estão autorizados a vender em 'take-away', anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro.

Estas novas restrições foram conhecidas esta segunda-feira no final de um Conselho de Ministros extraordinário em que o Governo aprovou novas medidas relacionadas com o confinamento geral que entrou em vigor às 00h00 da passada sexta-feira.

O primeiro-ministro referiu que três dias "é um período curto para avaliar as medidas adotadas", mas sublinhou que os dados disponíveis apontam para a necessidade de "clarificar normas que tem sido objeto de abuso", ou alargar "o quadro de restrições", aprovadas na semana passada.