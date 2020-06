estado de alerta, contingência e calamidade. 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa voltaram ao estado de calamidade após um aumento significativo destes casos.

Já entraram em vigor as multas para quem não cumprir as regras impostas pela DGS para conter a pandemia de Covid-19.Foi a partir das 00h00 deste sábado que começaram a ser aplicadas coimas entre 100 e 500 euros a pessoas singulares e entre 1000 e 5000 euros às empresas e coletividades que violarem as regras de distanciamento físico, uso de máscara em espaços fechados, lotação, horários, higienização, limites aos ajuntamentos e proibição de consumo e/ou venda de álcool na via pública. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros.O quadro sancionatório foi aprovado com o objetivo de regular o levantamento do confinamento na generalidade do País e a sua passagem para o estado de alerta, o nível mais baixo de exceção, e travar o número de novos casos positivos de Covid-19, sobretudo em 19 freguesias da região de Lisboa, onde se irá manter o estado de calamidade. "Mais liberdade implica mais responsabilidade e pulso mais pesado das forças de segurança", sustentou Costa, revelando que "haverá reforço policial nas ruas".O país encontra-se atualmente dividido em três velocidades da pandemia:

Portugal Continental (com exceção da Área Metropolitana de Lisboa)

A generalidade do país passa a situação de alerta, passando a vigorar as seguintes restrições:

- Confinamento obrigatório domiciliário ou hospitalar para pessoas infetadas com covid-19 ou sujeitas a vigilância ativa.

- Mantêm-se as regras de distanciamento físico, uso de máscara, lotação, horários e higienização.

- Ajuntamentos limitados a 20 pessoas.

- Proibição de consumo de álcool na via pública.

Área Metropolitana de Lisboa

A Área Metropolitana de Lisboa estará em estado de contingência, tendo o Governo decretado medidas mais restritivas de confinamento:

- Confinamento obrigatório domiciliário ou hospitalar para pessoas infetadas com covid-19 ou sujeitas a vigilância ativa.

- Limitação de 10 pessoas nos ajuntamentos.

- Proibição de consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre.

- Proibição de venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço e postos de combustíveis

- A generalidade dos estabelecimentos comerciais têm de encerrar às 20:00.

- Hipermercados e supermercados podem permanecer abertos até 22:00, mas não podem vender bebidas alcoólicas depois das 20:00.

- Os restaurantes podem funcionar além das 20:00 para refeições no local (tanto no interior dos estabelecimentos, como nas esplanadas licenciadas), em serviço de take-away ou entrega ao domicílio.

- Não é imposta hora de fecho para os serviços de abastecimento de combustível (podem funcionar 24 horas por dia exclusivamente para venda de combustíveis), farmácias, funerárias, equipamentos desportivos, clínicas, consultórios e veterinários.

19 freguesias dos concelhos de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures

O Governo decretou que 19 freguesias de cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa vão continuar em estado de calamidade: Santa Clara (Lisboa), as quatro freguesias do município de Odivelas (Odivelas e as uniões de freguesias de Pontinha e Famões, Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, e Ramada e Caneças), as seis freguesias do concelho da Amadora (Alfragide, Águas Livres, Encosta do Sol, Mina de Água, Venteira e União de Freguesias de Falagueira e Venda Nova), seis freguesias de Sintra (uniões de freguesias de Queluz e Belas, Massamá e Monte Abraão, Cacém e São Marcos, Agualva e Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins e a freguesia de Rio de Mouro) e duas freguesias de Loures (uniões de freguesias de Sacavém e Prior Velho, e de Camarate, Unhos e Apelação).

Nestas freguesias foram impostas medidas especiais de confinamento:

- É imposto o "dever cívico de recolhimento domiciliário", ou seja, as pessoas só devem sair de casa para ir trabalhar, ir às compras, praticar desporto ou prestar auxílio a familiares.

- Os ajuntamentos ficam limitados a cinco pessoas.

- Estão proibidas as feiras e mercados de levante.

- Reforço da vigilância dos confinamentos obrigatórios por equipas conjuntas da Proteção Civil, Segurança Social e Saúde Comunitária.

- Irá ser implementado o Programa Bairros Saudáveis, coordenado pela arquiteta Helena Roseta, para melhorar as condições de habitabilidade.