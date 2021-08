António Costa começou por reconhecer, num tom leve, que Bloco de Esquerda e PCP são “dois dos interlocutores mais exigentes mas também mais produtivos” com que o Governo tem trabalhado. E o que se seguiu, no discurso de encerramento do 23º Congresso do PS, só confirmou as desejadas pontes à esquerda para aprovar o próximo Orçamento do Estado.