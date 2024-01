António Pinto Pereira é cabeça de lista do Chega por Coimbra

O advogado e professor universitário

Na Guarda, Nuno Simões de Melo encabeça a lista. O antigo líder da ala conservadora da IL desfiliou-se dos liberais em abril de 2023 e aderiu ao partido presidido por André Ventura em novembro.



André Ventura disse não ficar surpreendido com estas saídas, defendendo que "os que estão descontentes do PS só têm uma casa que seja eficaz e com possibilidade de vencer, o Chega". Em declarações aos jornalistas, antes de participar num almoço-debate promovido pelo Fórum de Administradores de Empresas (FAE), fechado à comunicação social, o presidente do Chega afirmou que conta ter as listas de candidatos a deputados fechadas "muito em breve" e que irá apresentar o programa do partido no sábado, aproveitando para desafiar o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, a apresentar as suas ideias.



António Pinto Pereira, ex-militante do PSD, é o cabeça a lista do Chega por Coimbra.

Nesta ocasião, aproveitou para repetir o desafio que tem feito nos últimos dias ao líder do PSD, Luís Montenegro, para que clarifique se admite ou não viabilizar um eventual Governo minoritário do PS, apoiando-se também em estudos de opinião que apontam para uma aproximação do Chega à Aliança Democrática (PSD/CDS-PP/PPM). "O cenário mostra claramente que há uma maioria entre o PSD e o Chega e que o PS ficará à frente, é importante que os dois protagonistas digam o que fazem nesse cenário", afirmou.

Da sua parte, a confirmar-se este cenário, garantiu que na noite de 10 de março ligará ao líder do PSD a dizer que têm condições para formar Governo, assegurando que também o fará até mesmo se o Chega ficar à frente da AD. "O Chega pode vencer as eleições à direita. O nosso compromisso é formar Governo com o PSD e a IL. Se a IL e o PSD preferirem juntar-se ao PS para formar Governo contra o Chega, também é importante que se diga isso aos eleitores e as pessoas escolherão", desafiou.