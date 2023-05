António Lacerda Sales promete presidência "isenta e transparente" da comissão de inquérito à TAP

O novo presidente da comissão de inquérito à TAP, António Sales, prometeu esta quarta-feira isenção, transparência e imparcialidade na condução dos trabalhos e disse que procurará o "consenso com todos os grupos parlamentares", desejando "respeito e seriedade".

Depois da renúncia de Jorge Seguro Sanches do cargo, o PS indicou António Sales para presidir à comissão parlamentar de inquérito à TAP, lugar que ocupou depois do vice-presidente, o social-democrata Paulo Rios de Oliveira, ter lido a carta do presidente cessante e o ofício sobre a proposta do PS.

Começando por agradecer o empenho de Seguro Sanches, António Lacerda Sales disse ter "noção da responsabilidade que esta função representa" e, por isso, promete fazê-lo de "uma forma isenta, transparente e imparcial para que seja alcançada toda a verdade" sobre a gestão política da TAP.

O novo presidente assegurou que vai procurar "trabalhar em consenso com todos os grupos parlamentares" e manifestou o seu desejo para que a comissão continue o seu trabalho com o maior "respeito e seriedade", contando com "a colaboração de todos".

O deputado do PS acrescentou que o seu objetivo será o esclarecimento de "toda a verdade sobre a gestão política da TAP" e que os trabalhos terminem "o mais rapidamente possível".

Em 19 de abril foi divulgado que o agora presidente iria substituir o socialista Carlos Pereira como membro efetivo da comissão de inquérito à TAP.

Na semana anterior, o então coordenador do PS na comissão de inquérito à TAP, Carlos Pereira, tinha anunciado que iria sair daquele órgão parlamentar para lhe poder dar a "tranquilidade necessária".