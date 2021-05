A aparição do ex-líder do PSD, Pedro Passos Coelho, na 3ª Convenção do Movimento Europa e Liberdade, que arrancou esta terça-feira, voltou a agitar as direitas, que ficaram “órfãs” assim que Passos abandonou a liderança laranja, como defendeu, na sua intervenção, Miguel Pinto Luz, um dos antigos opositores do atual líder do PSD, Rui Rio.