Aplausos e emoção no último adeus a Jorge Sampaio

Aplausos, saudações e também silêncio, quando sentiram ser necessário. Milhares de populares concentraram-se ontem nas imediações do Palácio de Belém, junto ao Mosteiro dos Jerónimos e, por fim, nas imediações do cemitério do Alto de São João, para um último adeus emotivo ao antigo Presidente da República, Jorge Sampaio.Às cerimónias fúnebres, com honras de Estado, juntaram-se ainda a família – a mulher, Maria José Ritta, e os filhos Vera e André, mas também o irmão, Daniel Sampaio – as mais altas individualidades do País, dignitários estrangeiros, amigos, camaradas de partido e políticos de todos os espetros partidários.Desde o fim da manhã e durante as duas horas em que decorreu a homenagem oficial ao antigo chefe de Estado, nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, centenas de pessoas concentradas junto ao monumento assistiram às cerimónias num ecrã gigante, mantendo um silêncio respeitoso.Lá dentro, cerca de 300 convidados, entre os quais o rei de Espanha, Felipe VI, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, os antigos Presidentes da República António Ramalho Eanes e Aníbal Cavaco Silva, o vice-presidente de Angola, Bornito de Sousa, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, assim como os líderes dos partidos com representação no parlamento português, ouviram os discursos de despedida das três principais figuras do Estado português: o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues; e o primeiro-ministro, António Costa.Foi sobre "o homem doce" que "nunca quis ser herói" que Marcelo se pronunciou. Antes de si e dos restantes discursos políticos, as mais emotivas palavras chegaram pelas vozes dos filhos de Sampaio: "um homem bom, um pai extraordinário".Ao início de tarde, pelas 13h, seria retomado o cortejo fúnebre, a partir dos Jerónimos, em direção ao cemitério do Alto de São João. À saída de Belém, como à chegada ao local onde o corpo do antigo Presidente viria a ser depositado, voltaram as palmas, mas também as palavras: "Viva Sampaio!" Viva, fica a obra e a memória do homem de lutas, emotivo, solidário e de causas."Nunca quis ser herói, mais foi, em tantos e tantos dos seus lances de vida, heroico. Daquele heroísmo discreto, mais lírico do que épico, mais doce do que impulsivo. Firme, mas doce. E também por isso o recordamos com doçura.’’ Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República"Foi um ilustre português e o seu exemplo vai certamente perdurar e inspirar muitas gerações. foi Alguém que escolheu colocar as suas qualidades ao serviço de causas.’’ Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República"‘Não há portugueses dispensáveis’. por isso, não podemos dispensar Jorge Sampaio. Entregamos o seu legado, o seu exemplo, a sua inspiração ao futuro que queremos mais livre, mais justo e mais solidário para todos." António Costa, primeiro-ministro"O nosso pai era um homem bom, atento e disponível, para quem as pessoas contavam cima de tudo, não as pessoas em geral, mas cada pessoa com nome e rosto. [...] Não gostava de arrogância e cultivava a amizade e a camaradagem, porque sabia que, na vida e na política, nada se pode fazer sozinho", afirmou ontem Vera Sampaio, filha do antigo Presidente da República, num depoimento emotivo durante a cerimónia de homenagem ao seu pai, Jorge Sampaio."Foi estadista e cidadão comum, amado sem gostar de ser venerado [...]. Foi lutador e pacificador, sabia ouvir e sabia decidir, valorizava a convergência, mas também os momentos de divergência, foi um homem justo, corajoso, mas sem medo de chorar, foi um homem bom, um pai extraordinário", assim se despediu de Jorge Sampaio o seu filho André, emocionado, ladeado pela irmã, Vera, durante a homenagem que ontem decorreu no Mosteiro dos Jerónimos.