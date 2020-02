Aprovada proposta que prevê atribuição automática de bolsas de estudo

A proposta do PS que propõe a criação de um processo de atribuição automática de bolsas de estudo de ação social foi aprovada por unanimidade na terça-feira, no âmbito da discussão na especialidade das propostas de alteração ao OE2020.

A proposta apresentada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista prevê que a medida abranja os estudantes que "ingressem no ensino superior através do concurso nacional e que, no ano letivo anterior, tenham sido beneficiários do escalão 01 do abono de família".

O PS considera que a medida agora proposta no âmbito do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) "tem como propósito reduzir a incerteza" e obter acesso mais célere "à ação social para quem transite do ensino secundário para o ensino profissional".

O grupo parlamentar socialista considera que vai atenuar as "barreiras económicas ao acesso ao ensino superior", promovendo, desta forma, a qualificação dos alunos.