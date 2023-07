Aprovado diploma que retira obrigatoriedade do exame nacional de matemática em dois cursos do secundário

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aprovou esta segunda-feira o diploma do Governo sobre o novo regime de avaliação de aprendizagens dos alunos, que diminui o "número de exames nacionais obrigatórios para a conclusão do ensino secundário". Os alunos dos cursos de ciências e tecnologia e ciências socioeconómicas podem, agora, concluir o ensino secundário sem a realização do exame nacional de matemática.Numa nota publicado no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a "opção política do Governo" e realçou que a alteração "poderá contribuir para o enfraquecimento do sistema nacional de avaliação da qualidade das aprendizagens". No entanto, o exame de matemática continua "a ser obrigatório para quem queira aceder ao ensino superior, em áreas em que seja imprescindível", pode ler-se na nota.