As contradições nas audições de Frederico Pinheiro, Eugénia Correia e João Galamba

Foram várias as contradições entre as versões apresentadas nas audições ao ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, da chefe de gabinete de João Galamba, Eugénia Correia, e do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, que foram ouvidos pela Comissão de Inquérito à TAP.

Ameaças e sequestro

Telefone e notas

Riscos

Veja as contradições:"Fui eu que chamei a polícia para sair do edifício em que me tinham sequestrado""Não roubei, furtei ou fugi com o computador que me foi adstrito pelo Ministério das Infraestruturas""Não agredi ninguém, apenas me libertei em legítima defesa de quatro pessoas""Acusação de sequestro não faz sentido. (...) Estava em curso um crime (de roubo)""Perante um roubo [computador], o que se tenta fazer é impedir que a pessoa concretize o ato""Frederico Pinheiro dá-me um murro. A Dra. Paula Lagarto levou vários murros""Não faço a mais pequena ideia de quem chamou o SIS. Eu estava em casa""Eu apenas recebi um telefonema. Não sou testemunha. Perante um roubo é natural que se chame a PSP""É um telefonema de uma pessoa que estava desesperada, porque levou pancada""Foi apagado todo o registo que tinha no meu telemóvel, documentos e conversas""Em momento algum me foram solicitadas as notas, sendo certo que sabiam da sua existência""O ministro ameaçou-me. Disse: ‘Se estivesse ao pé de ti, dava-te dois socos’""Ninguém lhe mexeu no telemóvel, mas se tivesse mexido podia, porque não é dele""Não houve qualquer intenção de omitir as notas. Até 24 de abril não sabia que existiam, nem o ministro""Ouvi o senhor ministro a falar tranquilamente com o doutor Frederico Pinheiro""Nunca acedemos ao computador. Ele está na PJ, que vai fazer peritagens""O meu gabinete tudo fez para entregar tudo. Há testemunhas. E não trabalham todas no meu gabinete""Nego categoricamente ter ameaçado, mas afirmo que fui ameaçado por ele""Queriam o computador porque era onde estavam as notas""Ativação de meios do Estado, como o SIS,foi desproporcionada e acima de tudo ineficaz""Nunca pretendemos esconder as notas à comissão""Recebo instruções e indicações de como proceder em situações de potencial, eventual risco""O que raio terá aquele computador? Coisas pessoais não serão""Não há uma única testemunha de Frederico Pinheiro nem factos que o comprovem"