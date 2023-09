Assembleia de Apuramento Geral confirma distribuição de mandatos na Madeira

O edital da Assembleia de Apuramento Geral das eleições legislativas na Madeira, afixado esta terça-feira, mantém a distribuição dos 47 mandatos por nove partidos anunciada no domingo.

"A distribuição dos mandatos manteve-se", indicou a juíza presidente da Assembleia de Apuramento Geral, Ana Ribeiro, apontando que o processo decorreu sem incidentes.

Falando aos jornalistas após o decorrer dos trabalhos, que tiveram início às 9h00 e terminaram depois das 18:00, Ana Ribeiro indicou que as únicas preocupações levantadas por alguns delegados não tiveram a ver com a contagem desta terça-feira, "mas sim com deficiências relativamente aos documentos que advieram do apuramento parcial".

Os votos nulos que foram confirmados ou desconfirmados também não foram significativos nem alteraram a distribuição de mandatos, realçou.

De acordo com os resultados finais afixados esta terça-feira, a coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições legislativas de domingo na Madeira, sem maioria absoluta, obtendo 58.394 votos e a eleição de 23 deputados.

O PS obteve 28.840 votos (11 mandatos), o JPP 14.933 votos (cinco mandatos), o Chega 12.029 (quatro mandatos), a CDU 3.677 (um mandato), a IL 3.555 (um mandato), o PAN 3.046 (um mandato) e o BE 3.035 (um mandato).

Estavam inscritos 253.877 eleitores e o número de votantes foi 135.446 (53,35%).

A abstenção cifrou-se em 46,65% (118.431 eleitores).

Estes resultados serão agora publicados em Diário da República (DR), no prazo máximo de oito dias. Só após a publicação em DR é que o novo Governo Regional da Madeira poderá tomar posse.