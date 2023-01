Assessor do gabinete de António Costa pede demissão

Pedro Miguel Magalhães Ribeiro fez uma publicação no Boletim Municipal durante as últimas Eleições Autárquicas, o que terá levado à condenação esta segunda-feira."Isto resume-se a um dia em que tive uma reunião com a antiga ministra da Saúde Marta Temido sobre o Centro de Saúde do Cartaxo. Após a reunião, solicitei o gabinete de informação que fizesse uma nota. A nota informativa foi enviada à comunicação social e publicitada nas redes sociais da Câmara", explicou.