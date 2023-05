Os despachos de João Galamba com as nomeações das assessoras que estiveram envolvidas no incidente com o ex-adjunto Frederico Pinheiro no Ministério das Infraestruturas, na noite de 26 de abril último, ainda não foram publicados em ‘Diário da República’ (DR). Cátia Rosas, Lídia Henriques, Paula Lagarto e Rita Penela trabalharão no gabinete do ministro praticamente desde o início da tomada de posse de Galamba, em 4 de janeiro deste ano.









