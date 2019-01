Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associações prometem protestos contra portagens

Comissões de utentes não acreditam que redução para empresas fixe negócios no Interior e contestam as palavras de Pedro Marques.

Por A.S. | 09:38

A plataforma de associações que luta pela abolição das portagens nas autoestradas da Beira Interior (A23, A24 e A25) considera "insultuosas" as afirmações do ministro do Planeamento, Pedro Marques, quando disse que a redução de portagens para o transporte de mercadorias nas antigas SCUT vai fixar empresas no interior.



"Não têm qualquer fundamento económico e demonstram um total desconhecimento dos problemas da região", afirma Marco Gabriel, da Comissão de Utentes da A23, que defende "uma redução para todas as viaturas." Prometem fazer manifestações em Lisboa.