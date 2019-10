Assunção Cristas vai abandonar o Parlamento após o Congresso, de 25 e 26 de janeiro, data em que o CDS-PP vai escolher um novo líder.O anúncio foi feito por Assunção Cristas no arranque do conselho nacional do CDS, na sede do partido, em Lisboa, informou o secretário-geral do partido, Pedro Morais Soares.A líder centrista anunciou também aos conselheiros que vai manter-se como vereadora do partido na Câmara Municipal de Lisboa, para que foi eleita nas autárquicas de 2017.