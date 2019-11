Augusto Santos Silva acusa Rui Rio de "lógica populista"

O Governo tomou as rédeas do confronto com o PSD e somou pontos no segundo e último dia do debate do programa do Governo, esta quinta-feira, na Assembleia da República.O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, acusou o líder do PSD, Rui Rio, de "alimentar a lógica populista", com a "obsessão em diminuir regras e instituições editoriais", desrespeitando a independência, referindo-se ao momento em que Rio acusou a RTP de favorecer o Executivo.Menos original nas críticas, o líder do PSD voltou a assinalar que "um Governo grande não é sinónimo de um grande Governo". "Com 70 membros, o novo Governo forma seis equipas de futebol e ainda lhe sobram quatro suplentes", ironizou. Apesar de não querer seguir a política do "bota-abaixo", um recado para dentro do seu próprio partido, Rio atirou: "Os serviços públicos e a Saúde, em particular, são as nódoas mais escuras da governação socialista"."As palavras doces que este programa contém chocam com a realidade de quatro negros anos de degradação dos nossos serviços públicos", rematou.Para o líder do PSD a probabilidade de o programa do Governo ter sucesso é o mesmo que "acertar na lotaria do Natal" e "seja num simples namoro ocasional de apenas um ou dois anos, numa união de facto mais ou menos assumida ou num casamento sólido e duradouro", o "enxoval" do Governo terá de ter como contrapartida "a felicidade desta exigente noiva", referindo-se às bancadas da esquerda parlamentar.Santos Silva, o ministro escolhido por Costa para encerrar o debate no parlamento, rejeitou as conceções do passado sobre política baseadas em "noivas e enxovais, com uma tia a vigiar". E aproveitou para denunciar "a indiferença" de Rio sobre o aumento do salário mínimo nacional para os 750 euros em 2023, quando o líder do PSD disse que a proposta lhe parecia "arrojada".O frente a frente no arranque da legislatura não descarta, porém, acordos de regime do bloco central . "É sabido que o PSD tem assumido uma posição europeísta que" a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes espera que não abandone, pois é mais próxima da que defende o PS, afirmou.Rio também admite que "poderá concordar com algumas intenções expressas no programa do Governo", contudo "só na proposta de orçamento é que se perceberão as opções da ação governativa".Temendo uma futura instabilidade governativa sem o apoio dos antigos parceiros, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, avisou Bloco, PCP e PEV que a eventualidade de "coligações negativas", juntando a direita e forças à esquerda do PS, representaria "uma traição ao eleitorado".Catarina Martins recusou esta quinta-feira passar "cheques em branco" ao Governo e ao PS e avisou que um País justo não é obra de "equilibrismos parlamentares sem fôlego para grandes mudanças".Apesar de se congratular com a antecipação do fecho das centrais a carvão de Sines e do Pego, Inês Sousa Real disse que "não faz sentido" que "se mantenha a intenção de explorar petróleo".Após no primeiro dia ter destacado o tema da emigração e dos salários, Joacine Katar Moreira virou o discurso para a "emergência climática", numa referência ao aeroporto no Montijo.Cecília Meireles avisou que "a geringonça permanece" e que o acordo que "nas semanas passadas" BE, PCP e PEV "não quiseram assinar será assinado em breve" com o Orçamento do Estado.Para o Iniciativa Liberal (IL), o programa do Governo mostra que "o PS não acredita nem nos portugueses". Cotrim lamentou um "Estado controlador" e que não dá "liberdade de escolha".Jerónimo de Sousa avisou o PS que fará "firme oposição às medidas contrárias aos interesses dos trabalhadores" e criticou o programa do Governo por manter "a degradação dos direitos laborais".José Luís Ferreira disse estar disponível para colaborar com o Governo, mas exigiu "contas certas com os reformados, o SNS, a educação, os transportes públicos e as áreas protegidas".O deputado do Chega, André Ventura, acusou o Governo de "esquecer os grandes problemas do País", ao não dar atenção suficiente a matérias como a segurança, a Saúde ou as pensões.O Governo vai apresentar o Orçamento do Estado para 2020 na Assembleia da República até dia 15 de dezembro.Logo a seguir, e ainda antes do fim do ano, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que irá receber os partidos com assento parlamentar e os parceiros sociais. A votação do documento "irá concluir-se no próximo ano", segundo o Chefe de Estado .O primeiro debate quinzenal com o primeiro-ministro desta legislatura vai realizar-se na próxima semana, dia 13 de novembro e o segundo no dia 28, de acordo com a reunião desta quinta-feira da conferência de líderes que se realizou logo após debate do programa do Governo.