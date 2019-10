Programa do Governo começa a ser discutido no Parlamento. Acompanhe ao minuto

O programa do XXII Governo Constitucional começa a ser discutido esta quarta-feira de manhã na Assembleia da República e estende-se até quinta-feira.Em cima da mesa estão algumas medidas como o aumento gradual do salário mínimo nacional até aos 750 euros até 2023, o fecho de centrais termoelétricasaté 2023, a alteração ao regime de recrutamento e colocação de professores, a criação de um sistema de sinalização de casos de violência doméstica e a criação de mais 12 mil camas até ao final da legislatura.António Costa começa a fazer o discurso de apresentação do programa do Governo.António Costa abrirá a sessão. Não está prevista a intervenção de Mário Centeno.