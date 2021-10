Aumentos salariais da função pública vão custar 225 milhões de euros brutos

A proposta de aumentos salariais para a função pública em 2022, apresentada aos sindicatos, vai custar cerca de 225 milhões de euros brutos, disse hoje a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos, Helena Rodrigues, citando dados do Governo.

Helena Rodrigues falava aos jornalistas à saída da segunda ronda negocial, no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, sobre o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), onde o Governo apresentou uma proposta de atualização salarial de 0,9%, segundo as estruturas sindicais.

Segundo a líder sindical, o executivo apresentou um "encargo orçamental bruto [sem contar com a receita de impostos e contribuições para o Estado] de 225 milhões de euros".