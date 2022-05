Muitas câmaras arriscam ver suspenso o acesso aos fundos europeus porque já ultrapassaram o prazo, que terminou a 31 de março, para arrancar com o processo de revisão dos respetivos planos diretores municipais (PDM). O alerta é do deputado do PSD, Joaquim Pinto Moreira, que esta quinta-feira confrontou a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que estava a ser ouvida, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado (OE).









Ver comentários