Barreiras Duarte votou contra o Orçamento sem estar no Parlamento

Antigo secretário-geral do PSD terá abandonado a Assembleia devido a uma “emergência familiar”.

20:24

No dia 30 de Outubro, pelas 18h00, Ferro Rodrigues iniciou a votação do Orçamento do Estado para 2019. Apesar de o voto, contra, de Feliciano Barreiras Duarte ter sido contabilizado na Assembleia da República, o deputado social-democrata não se encontrava na sala do hemiciclo durante a votação.



O antigo secretário-geral e deputado do PSD abandonou a sala antes do momento da votação, tendo o voto, mesmo assim, sido registado, avança o Sapo24. Mas o artigo 93.º do Regimento da Assembleia da República refere que "não é admitido o voto por procuração ou por correspondência".



Feliciano Barreiras Duarte terá abandonado o Parlamento por volta das "13h00 para acorrer a uma emergência de um dos seus filhos menores", disse fonte autorizada pelo deputado ao jornal. "A sua saída do Parlamento, depois de ter assistido a toda a sessão [da manhã], teve a ver com a sua condição de Pai, que tem tido um dos seus filhos com sucessivos problemas de saúde, o que o tem levado inclusive a muitos internamentos hospitalares e a outros acompanhamentos médicos e familiares regulares".



A mesma fonte garantiu ainda que a situação é "do conhecimento de vários deputados de várias bancadas".