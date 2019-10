BE distribui tshirts a menores a favor da marijuana

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, denunciou esta segunda-feira, na assembleia municipal, que o Bloco de Esquerda (BE) distribuiu tshirts a menores contra a proibição do uso de marijuana. O autarca apresentou uma fotografia divulgada pelo partido - e que terá sido entretanto retirada dos meios de comunicação oficiais do partido - onde é possível ver um rapaz e uma rapariga envergando tshirts com o símbolo do partido e a mensagem 'Faz a folha à proibição'.

"Realmente, é bestial que as crianças de 10 anos achem que consumir marijuana é bom", ironizou o autarca. "Esquerda caviar? [O BE] deixou de o ser. É 'Esquerda marijuana'", criticou.

As críticas de Rui Moreira surgiram em resposta à intervenção da deputada municipal Susana Constante Pereira (BE), na assembleia municipal que tinha como ponto único a análise da situação do tráfico de estupefacientes na cidade do Porto e onde todas as forças políticas apresentaram moções e recomendações. As do movimento Porto, Nosso Partido, de Rui Moreira, foram aprovadas por maioria. As do BE foram rejeitadas com os votos contra o movimento maioritário e do PSD, e a abstenção da CDU.