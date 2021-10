BE e PCP pedem clareza nas normas da Covid-19 e defendem que Governo devia ter ouvido escolas

O BE pediu esta sexta-feira clareza e uniformização das normas para as escolas no âmbito da pandemia de covid-19 e o PCP defendeu que as escolas deveriam ter sido ouvidas no sentido de encontrar "soluções mais adequadas".

O parlamento debateu esta sexta-feira uma petição "pela revisão das orientações da DGS para o ano letivo 2020/2021", que deu entrada em dezembro do ano passado e os partidos aproveitaram para assinalar que esta sexta-feira há mais conhecimento sobre a pandemia e a covid-19.

Joana Mortágua, do BE, apontou que Portugal encontra-se "num novo nível da pandemia em que a vacinação tem alta taxa de sucesso" e defendeu que "o problema agora é quando as escolas e as famílias confrontam a rigidez das regras dentro da escola com o aligeiramento das regras na sociedade".