BE pede audição urgente da secretária-geral do SIRP

O BE pediu esta terça-feira a audição urgente da secretária-geral do Serviço de Informações da República Portuguesa (SIRP) para esclarecer a intervenção dos "Serviços de Informação na recuperação do equipamento informático do ex-adjunto do gabinete do ministro das Infraestruturas".

"As notícias vindas a público relativamente à intervenção dos Serviços de Informação [e Segurança (SIS)] na recuperação do equipamento informático do ex-adjunto do gabinete do ministro das Infraestruturas, a confirmarem-se, são graves e são suscetíveis de violar os mais elementares princípios do Estado de Direito, bem como direitos fundamentais constitucionalmente consagrados", refere o BE no requerimento divulgado à comunicação social.

De acordo com os bloquistas, apesar de o primeiro-ministro, António Costa, "negar ter dado instruções para a intervenção do SIS neste episódio, os dados conhecidos até agora confirmam a intervenção daquele organismo".