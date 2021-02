BE pede esclarecimentos sobre demissão de coordenador da task force e rapidez no processso vacinação

O BE considerou esta quarta-feira que, além dos esclarecimentos sobre a demissão de Francisco Ramos, é necessário garantir que a vacinação contra a covid-19 continua, com critérios claros e penalização para qualquer abuso, pedindo maior rapidez no processo.

O coordenador da 'task force' para o Plano de Vacinação contra a covid-19 em Portugal, Francisco Ramos, demitiu-se do cargo, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Numa primeira reação a esta demissão no parlamento, o deputado do BE Moisés Ferreira começou por defender que é preciso que o ex-coordenador e o Ministério da Saúde "ainda venham esclarecer essa situação, o porquê dessa demissão, o que é que vai acontecer agora à task force, a sua composição e o seu funcionamento".

No entanto, "independentemente destes esclarecimentos, que são devidos", para o BE, é preciso garantir, em primeiro lugar, que "a vacinação continua, que os critérios são claros, que são respeitados e que qualquer abuso que exista seja penalizado".

"Qualquer abuso que exista não pode colocar em causa aquilo que tem sido o processo de vacinação e aquilo que tem sido o trabalho dos próprios profissionais de saúde", defendeu.

Na perspetiva do deputado bloquista, neste momento está a entrar-se numa fase "mais exigente do processo de vacinação", uma vez que há "mais população a vacinar e os profissionais de saúde - que já têm dado tanto ao país - vão ser chamados agora a um esforço adicional".

"O segundo ponto é que nós precisamos de maior rapidez, de maior celeridade no processo de vacinação", defendeu.

Para Moisés Ferreira, "o facto de a indústria farmacêutica não estar a cumprir com os seus compromissos está a fazer com que o processo seja mais lento".

"Parece-nos que é importante que o Governo, o Ministério da Saúde tenha uma voz em Portugal e na Europa que diga o seguinte: as vacinas foram altamente subsidiadas por dinheiro público, as vacinas são um bem público e, portanto, é preciso fazer o levantamento das patentes para que os vários laboratórios, que possam fazer produção, façam produção descentralizada das vacinas", apontou.

Questionado sobre a possibilidade, avançada em alguns órgãos de comunicação social, de que o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo deverá ser o novo coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, Moisés Ferreira respondeu que "mais do que os nomes, o que interessa realmente é o plano".

"É alguém que já vinha da equipa e, portanto, mais do que o nome, o importante é mesmo o plano", disse.

Em comunicado, o Ministério da Saúde esclareceu que a demissão de Francisco Ramos decorre de "irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente da comissão executiva".

Numa declaração enviada às redações, Francisco Ramos acrescentou que as irregularidades diziam respeito ao processo de seleção para vacinação de profissionais de saúde daquele hospital.