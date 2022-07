Biden diz pretender reforçar "parceria" com Arábia Saudita

O Presidente dos Estados Unidos, que se desloca esta semana à Arábia Saudita, indicou num artigo publicado sábado, no Washington Post, que pretender "reforçar uma parceria estratégica baseada em interesses e responsabilidades mútuas, respeitando os valores americanos fundamentais".

"Sei que muitos não estão de acordo com a decisão de me deslocar à Arábia Saudita. As minhas posições sobre os direitos humanos são claras e duradouras, e as liberdades fundamentais estão sempre no programa quando viajo, e assim estarão durante esta minha deslocação", assegurou Joe Biden no texto.

Antes da sua eleição para a Casa Branca, Biden prometeu fazer da monarquia petrolífera um "Estado pária", na sequência do assassinato em 2018 do jornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi, no consultado da Arábia Saudita em Istambul.

Numa deslocação prevista entre quarta-feira e sábado, Biden irá primeiro a Israel para de seguida se encontrar com líderes da Autoridade palestiniana na Cisjordânia ocupada, antes de se dirigir à cidade saudita de Jeddah para um encontro com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e outros líderes árabes reunidos numa cimeira regional.