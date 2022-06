Boris Johnson determinado a "continuar" apesar de derrotas eleitorais

O primeiro-ministro, Boris Johnson, prometeu esta que vai "escutar" os eleitores, mas prometeu "continuar" apesar da derrota do Partido Conservador em duas eleições legislativas parciais, em Wakefield e Tiverton and Honiton, para partidos da oposição.

Em declarações aos jornalistas no Ruanda, onde se encontra numa reunião da Commonwealth, reconheceu os "resultados difíceis", que atribuiu à inflação e o impacto no preço da energia, combustíveis e comida.

"Penso que como governo tenho de ouvir o que as pessoas dizem, em particular as dificuldades que as pessoas enfrentam em relação ao custo de vida, o que penso que para a maioria das pessoas é a questão número um", afirmou.