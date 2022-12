A Comissão Europeia quer explicações do Governo português sobre a atribuição de verbas de fundos comunitários a empresas do marido da ministra da Coesão, Ana Abrunhosa.



A comissária europeia para a Coesão, Elisa Ferreira, esclareceu, em resposta a uma questão do eurodeputado e presidente do CDS, Nuno Melo, enviada ao executivo comunitário, que “foram solicitadas ao Estado-membro em questão informações adicionais sobre o caso a que o senhor deputado se refere, para que a Comissão possa continuar a tratar do assunto”.









