Câmara de Loures aprova moções a contestar encerramento da urgência pediátrica

A Câmara Municipal de Loures aprovou esta quarta-feira duas moções a contestar o encerramento noturno e aos fins de semana das urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo (HBA) e a apelar ao Governo para a reversão desta medida.

As moções, apresentados pelo PS e pela CDU, foram aprovadas por unanimidade pela autarquia (liderada pelo PS), dois dias depois de ter sido conhecida a estratégia de reorganização do serviço de urgência pediátrica na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgada pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS).

De acordo com a estratégia divulgada na segunda-feira, as urgências pediátricas do HBA, no distrito de Lisboa, mantêm-se a funcionar apenas entre segunda e sexta-feira (09h00-21h00), encerrando aos fins de semana.

O serviço encontra-se fechado à noite e aos fins de semana desde o início do mês de março, por falta de profissionais, sendo que nesses períodos as crianças da área de referência desta unidade de saúde têm sido atendidas nas urgências dos hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia e São Francisco Xavier.

Esta redução de horário tem sido contestada pelos quatro municípios servidos pelo Hospital Beatriz Ângelo (Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço) e pelas comissões de utentes.

Há uma semana, ainda antes da divulgação do documento da DE-SNS, os autarcas estiveram reunidos com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que explicou que a redução do horário de funcionamento das urgências pediátricas do hospital de Loures se deve à falta de profissionais de saúde, prometendo encontrar uma solução para reverter a situação.

Já esta semana, na terça-feira, os quatro autarcas reuniram-se "com caráter de urgência" para discutir a proposta de deliberação da DE-SNS, decidindo exigir a reversão desta medida e pedir uma nova reunião com o ministro da Saúde.

De acordo com a estratégia de reorganização do serviço de urgência divulgada, também os serviços os serviços de Pediatria dos hospitais de São Francisco Xavier (Lisboa) e do Centro Hospitalar do Oeste (Torres Vedras) vão encerrar à noite a partir de 01 de abril.

Já o Centro Hospitalar de Setúbal passa a encerrar quinzenalmente a urgência pediátrica, entre as 21h00 de sexta-feira e as 09h00 de segunda-feira, informou a DE-SNS, salientando que os horários do plano vigoram até 30 de junho.

As restantes urgências desta especialidade mantêm-se permanentemente abertas, nomeadamente nos hospitais Santa Maria, D. Estefânia, ambos em Lisboa, Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), Vila Franca de Xira, Cascais, Hospital Garcia de Orta, em Almada, Santarém e centros hospitalares Barreiro Montijo, Médio Tejo (Torres Novas) e Oeste (Caldas da Rainha).