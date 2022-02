Câmara do Porto confirma saída de Cristina Pimentel e entrada de Fernando Paulo no executivo

A Câmara do Porto confirmou esta quarta-feira que a vereadora com o pelouro dos Transportes, Cristina Pimentel, vai sair do executivo e que o antigo vereador da Habitação, Fernando Paulo, que não foi eleito nas eleições autárquicas, integrará a equipa.

Em resposta à agência Lusa, a Câmara do Porto confirmou a saída da vereadora dos Transportes, Ação Social e Proteção Civil, Cristina Pimentel, e a entrada de Fernando Paulo, dizendo, no entanto, não poder adiantar mais informações de momento.

O jornal Público avança hoje que há uma remodelação em curso na Câmara do Porto e que, ao fim de quatro meses, o presidente da autarquia, Rui Moreira, "decidiu mexer no executivo", negando, no entanto, a existência de "mau ambiente".