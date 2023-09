Câmara e ambientalistas estão contra mina de lítio em Montalegre

"A luta não termina aqui", é assim que a presidente da Câmara de Montalegre, Fátima Fernandes, reagiu na sexta-feira à viabilização das minas de lítio no concelho e garantiu que "tudo fará" para que a exploração não avance. Entre as preocupações está o impacto no lobo-ibérico, que diz ser "sacrificado".Também os ambientalistas protestam a Declaração de Impacto Ambiental favorável, ainda que condicionada, com a associação Zero a alertar que "a solução será empurrar as pessoas para fora daquele território", enquanto a Associação Montalegre Com Vida lamentou os impactos "arrasadores" do projeto. A luz verde dada pela Agência Portuguesa do Ambiente na quinta-feira contemplou que sejam dadas compensações à autarquia e às populações e minimização do impacto para o lobo-ibérico.A declaração apenas viabiliza a mina, com uma outra avaliação a ter de ser feita para a refinaria. A abertura da mina está prevista para 2027.A empresa exploradora assegurou que já tem todo o lítio vendido.